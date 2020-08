DESTAPA EL SEÑOR “L” CLOACA PARLAMENTARIA

Por Jaime Arizmendi

Videos, veredes Sancho… Mientras el INE se alista a iniciar el 7 de septiembre próximo el proceso electoral 2020-2021, cuando se renovarán los gobiernos de 15 estados, las 500 diputaciones federales, congresos locales de 30 entidades y los ayuntamientos de otro tanto, sale el lodo de la corrupción que podría hundir por igual a panistas, priístas y hasta a morenistas como Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.

El dedo en la llaga lo puso el lunes un video difundido en redes sociales el domingo, el cual plantea que senadores de las pasadas últimas dos legislaturas, sobre todo de Acción Nacional y el entonces grupo parlamentario del PRD, recibieron montos millonarios en dólares para votar a favor de la Reforma Energética impulsada por Enrique Peña Nieto.

Dicho video incluso, fue retomado por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera, en cuyo evento en Palacio Nacional fue reproducido completo, como para acidular un día antes la reunión que él mismo sostendría con la Conferencia Nacional de Gobernadores, entre quienes estarían algunos de los señalados.

Más aún, en su denuncia presentada apenas el 11 de agosto ante la oficina del Fiscal General de la República, vía Dirección de la Unidad de Documentación y Análisis, y que consta de 63 páginas, el extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio “L”, embarra al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En la narración de esa denuncia, Emilio “L” afirma que, Peña Nieto viajó como candidato a la Presidencia de la República a Nueva York, para participar en un Foro del Consejo de las Américas, donde el mexiquense y Videgaray Caso, le pidieron gestionar recursos con empresas extranjeras para la campaña Presidencial.

También acusa que por órdenes de Luis Videgaray se entregaron seis millones 800 mil pesos al panista Ricardo Anaya Cortés en 2014 (cuando era diputado federal), para apoyar sus aspiraciones de convertirse en gobernador de Querétaro; monto que procedía de sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht.

Y para continuar en el destape de la cloaca, Emilio “L” asegura tener recibos de un segundo paquete de soborno a exsenadores por más de 84 millones de pesos, los cuales fueron entregados en 2014 que, sumados a los del primer paquete, arrojan un total de 164 millones de pesos para la aprobación de la Reforma Energética.

De acuerdo con la información presentada en la segunda parte de su declaración, el exfuncionario insistió en señalar que “los sobornos eran repartidos a los legisladores que indicaban el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda.

Sostuvo que cuando a Odebrecht se le confirmó la continuidad del contrato de Etileno XXI, comenzó a dar dinero en efectivo para entregarlo a legisladores; que las pacas de lana eran entregadas por Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, y las llevaban a Montes Urales 425, en Lomas de Chapultepec, “donde legisladores enviaban por él”.

El extitular de Pemex precisó que de los 84 millones de pesos entregados en 2014 en este segundo paquete, 32 millones fueron dados al exsecretario de Finanzas del PRI, Luis Vega Aguilar, y el resto a legisladores panistas: Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y Ricardo Anaya.

Según Emilio “L”, el priísta Vega Aguilar recibió tres pagos en abril de 2014: el primero fue el día 11, seis millones 400 mil pesos; 12 millones 800 mil pesos, el día 21; y otros 12 millones 800 mil, el día 22.

En tanto que a los panistas se les entregaron cuatro partes por un monto de 52 millones 390 mil pesos. Con esta operación de 164 millones de pesos en sobornos, según declaró a la FGR, “fue aprobada la Reforma Energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto”.

El primero en saltar a la palestra y encender la hoguera de los corruptos, fue el senador morenista Salomón Jara Cruz quien propuso crear en el Congreso de la Unión una “Comisión Especial de Honor y Verdad”, que coadyuve con la Fiscalía General de la República; y que además la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF), investigue a exsenadores.

Como vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, consideró que el video prueba que “priístas y panistas convirtieron el voto de sus legisladores en un artículo de lujo para el mejor postor, lo cual exige una depuración del Poder Legislativo y para ello debe conocerse a quienes traicionaron la confianza que el pueblo les otorgó con su voto.

Y fue más allá al remachar: “Nadie cree que las personas que aparecen en el video actuaron sin el conocimiento de sus jefes, los exsenadores Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez, personajes que ya ha mencionado Emilio Lozoya en sus declaraciones”.

Así, en tanto el chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, execologista y ahora morenista, asumiría la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado a partir del 1 de septiembre; Salomón Jara exige al PRI y al PAN se disculpen “ante el pueblo de México, por traicionar la confianza que les otorgó con su voto y haber corrompido al Poder Legislativo”.

El revuelo causado por la difusión del video y los políticos enlodados se hizo presente en la reunión de la Conago. El mandatario tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca acusó que el gobierno federal pide el trato que no da. “Con una mano pide trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido”.

Al participar en la reunión efectuada en San Luis Potosí entre gobernadores y el Gobierno federal, encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo en referencia a la denuncia que interpuso Alejandro Rojas Díaz Duran en su contra, me denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta delincuencia organizada.

Previamente, al intervenir en la mañanera lopezobradorista efectuada en la gira presidencial por Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez Servién aseguró que las acusaciones de Lozoya, de supuestamente haber recibido sobornos para aprobar la Reforma Energética, “son una bajeza inaudita” y aseguró que sus dichos (de Emilio), “valen lo que su prestigio, nada”.

Repuso que no había necesidad de recibir dinero por un voto para la Reforma Energética que ya se tenía, puesto que desde que fue diputado federal apoyó la reforma del 2008 en ese sentido, y entonces propuesta por Acción Nacional, su partido. Lo dicho, el proceso electoral del 2021, ya está aquí.