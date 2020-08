Quejas e incertidumbre en el regreso a clases a distancia en México

La falta de comunicación entre escuelas públicas, alumnos y sus padres, el principal motivo

Ante la pandemia del coronavirus, las autoridades educativas del país crearon un sistema a distancia y en un hecho inédito, este lunes, más de 24 millones de estudiantes de educación básica regresaron a clases para dar inicio al ciclo escolar 2020-2021, pero ahora en una modalidad a distancia, mediante el programa “Aprende en Casa II”, que es través de la televisión, en línea o bien a través de la radio.

Y es que la mayor parte del país se encuentra en semáforo epidemiológico naranja, las autoridades decidieron que las clases serán a distancia y que el regreso a las clases presenciales se dará cuando el semáforo esté en verde, algo que aún no se vislumbra en el corto plazo.

Este inicio de clases está lleno de incetidumbre, quejas y falta de comunicación entre escuelas públicas y alumnos y sus padres.

Y es que a pesar de que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dieron a conocer desde hace días los horarios de clases, de acuerdo a los grados escolares, este lunes no se difundieron de manera correcta.

“Listos para un nuevo ciclo escolar? Todas tus clases, para este Regreso a Clases – Aprende en Casa II, estarán disponibles en línea, televisión y a través de la página http://aprendeencasa.sep.gob.mx.”, publicó la SEP en sus redes sociales.

Algunos padres se quejaron de que los horarios no eran los anunciados por la SEP, por ejemplo para cuarto grado estaban anunciado de 9:30 a 12:00, pasaron los correspondientes a quinto y sexto grados.

Las redes sociales se llenaron de quejas hacia la SEP, por no respetar los horarios anunciados, además de que lo transmitido en televisión eran videos “viejos”, y aburridos.

“Supongo que la página estará disponible al final del día porque en éste momento no se puede acceder a ella Persona encogida de hombros”, escribió un usuario.

“No se ven las clases de secundaria ni el 20.1 ni en el 3.2 que por cierto no agarra soy de la CDMX que puedo hacer tampoco están transmitiendo nada por la página y al parecer está saturada”, posteó otro internauta.

Mientras otros padres de familia se quejan de que la SEP aún no les han asignado escuela para sus hijos.

Y que ante la situación económica que se vio mermada por el coronavirus, muchos padres de familia tuvieron que sacar de escuelas privadas a sus hijos y pasarlos al sistema público. Los correos para solicitar el cambio se dio en julio, pero hasta el momento muchos aseguran que no han recibido respuestas.

“Tanto drama y tanto relajo para que las clases estén fatales, bueno para empezar no son clases son videos repetidos del año escolar pasado…. 1.EN primera ponen cuentos en lengua indígena que los niños no entienden 2. Segundo clases de música como si fueran expertos.. Son niños”, se quejó otro internauta.

Y así una serie de mensajes de padres de familia quejándose de las fallas en el primer día del ciclo escolar, unos sin escuela asignada, otros estudiantes aunque estuvieron listos para su primer clase, se quedaron “vestidos y alborotados”, porque no pasaron las de su grado escolar.

Otros más expresan su inconformidad por que los profesores no se han comunicado con ellos para ver la forma en que los estudiantes serán evaluados y qué coordinación tendrán con el programa “Aprende en Casa II”.

En cuanto a las escuelas privadas, pusieron en marcha las clases en línea, la mayoría anunció que las clases comenzarían desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde (tiempo local) y que abarcarían todas las materias, incluyendo educación física, danza y música.

Entre la zozobra e inquietud, 30 millones de estudiantes regresan a clases México, serán por televisión.