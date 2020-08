Samuel García no se va de MC, afirma que fue hackeado

El polémico senador neoleonés Samuel García desmintió su salida de Movimiento Ciudadano luego de que hace unas horas apareciera una publicación en su cuenta Facebook indicando su renuncia al partido que lo vio nacer como político.

En la misma publicación, supuestamente, García indicaba que declinaba en sus aspiraciones a la gubernatura de Nuevo León, acusando de corrupción a su compañero de partido Luis Donaldo Colosio Riojas, por lo que el senador aclaró que su cuenta había sido hackeada.

“Muy buenos días, hoy martes 25 de agosto, me acabo de levantar con muchas llamadas perdidas, muchas sorpresas y noticias falsas. Fui hackeado en la madrugada diciendo que, todavía no acabo de leer el post, que renunciaba, que me peleaba con mi buen amigo, Luis Donaldo Colosio, todo eso es falso y más tarde voy a dar un comunicado oficial. Muchas gracias” dijo en un video el senador.

García ha causado polémica en las redes que lo han tachado de machista por la forma en que le habla públicamente a su esposa, con quien se casó en plena pandemia hace unos meses, además de intentar “clausurar” de manera simbólica la refinería de Pemex en Cadereyta, siendo corrido por los trabajadores.