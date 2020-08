Joven de 17 años es detenido como principal sospechoso de tiroteo en Wisconsin

Autoridades realizaron la detención de Kyle Rittenhousen, un adolescente de 17 años como principal sospechoso de haber perpetrado el tiroteo en Kenosha, Wisconsin durante una manifestación en contra del racismo donde dos personas murieron y una más resultó lesionada.

Kyle Rittenhouse, de Antioch, Illinois, fue acusado por las autoridades de Kenosha, Wisconsin, que lo habían señalado como “fugitivo de la justicia”.

Tras el tiroteo del martes, Kyle huyó de Wisconsin, pero hoy fue detenido por la policía de Anticoh.

Las redes sociales se llenaron de videos por la noche que mostraban a un hombre, que luego fue identificado como Kyle, con un arma tipo AR-15, disparando a los manifestantes.

El presidente Donald Trump afirmó ayer el envío de refuerzos policiales y la Guardia Nacional a Kenosha, calificando las protestas como «anarquistas», mientras sigue la preocupación por el estado de salud de Jacob Blake.

Police were a block away when Kyle Rittenhouse and shot and killed his first victim.

AND DID NOTHING.

They literally told white supremacists that they were going to box protestors in and leave them for the gunmen to take care of.

And did.

pic.twitter.com/g6OcSJbP1k

— Shaun King (@shaunking) August 27, 2020