El gobierno estaba “podrido” por la corrupción; AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que su gobierno no ha podido acabar con “el bandidaje oficial”, sin embargo, recalcó que ya no hay corrupción en las altas esferas del gobierno federal.

“Les adelanto, y no lo voy a escribir ahora porque ya tengo el borrador, el primer párrafo del Informe de mañana es sobre la corrupción. Desde luego no hay corrupción arriba, pero no hemos podido acabar con el bandidaje oficial, arriba bien, ya puedo soltar mi pañuelito blanco, pero no terminamos de limpiar, estamos limpiando de arriba para abajo y como tu lo dices estaba podrido el gobierno”, indicó el mandatario mexicano.