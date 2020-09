INE NIEGA REGISTRO A PARTIDO “COMODÍN” DE MORENA

El INE determinó negar el registro como partido político a tres organizaciones: Fuerza Social por México del sindicalista y morenista Pedro Haces, de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Redes Sociales Progresistas de Fernando González, yerno de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, y Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza.

El Instituto Nacional Electoral determinó negar el registro como partido político a tres organizaciones por diversas irregularidades. Se trata de Fuerza Social por México, del sindicalista y morenista Pedro Haces, de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM); Redes Sociales Progresistas, de Fernando González, yerno de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, y Grupo Social Promotor de México (antes Nueva Alianza).

La evaluación que realizó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos encontró en los criterios de fiscalización de estas organizaciones dádivas para afiliaciones, aportaciones de entes no reconocidos y la intervención de asociaciones sindicales o religiosas, por lo que se acordó por mayoría no entregarles el registro como partido político para participar en el proceso electoral 2020-2021. Con esto, la Comisión propondrá al Consejo General del INE entregar únicamente el registro a dos de las siete organizaciones solicitantes: Libertad y Responsabilidad Democrática –vinculada al ex presidente Felipe Calderón– y Encuentro Solidario y Libertad.

Fuerza Social por México, partido ligado a Pedro Haces, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, suplente del senador Germán Martínez. El pasado 10 de febrero durante la celebración de su Congreso Nacional, recibieron el espaldarazo del presidente López Obrador, a quien su líder, Pedro Haces, le manifestó: “Señor Presidente, no tenga duda de que los trabajadores somos sus aliados”. Fuerza Social por México lleva 26 asambleas estatales y 294 mil 774 afiliados.

Además el mismo Presidente dijo en alguna cocción que si Morena se echara a perder el pediría ser miembro del Fuerza Social por México para continuar su desgastada carrera política, dando a entender que este es su partido “comodín”.

Pero hay que señalar que Fuerza Social ya había recibido el NO de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien confirmó el pasado mes de junio la decisión de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (DEPPP), en el sentido de invalidar 464 afiliaciones de la organización Fuerza Social por México que busca constituirse en partido político.

La agrupación ligada al sindicalista Pedro Haces, había impugnado la determinación de la DEPPP por considerar que la autoridad electoral omitió analizar cada uno de los 464 registros que presentaron irregularidades y sólo expuso argumentos genéricos.

Por otro lado Fernando González Sánchez, presidente nacional de Redes Sociales Progresistas, organización ligada a Elba Esther Gordillo, informó que podrían acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) si el Instituto Nacional Electoral (INE) ante la negativa del registro como partido político.

En un mensaje de Twitter, González Sánchez consideró que los criterios de los consejeros del INE para que se les negara su registro como partido político son “facciosos, arbitrarios y alejados del derecho”.

El líder nacional aseguró que no permitirán el “atropello” y de ser necesario acudirán al TEPJF para “hacer valer la ley”.

Al parecer el INE y Lorenzo Córdova no quieren más partido de López Obrador y con estos dos reveces a partidos muy allegados al mandatario, el que está contento y alegre es Felipe Calderón que tiene como aliado al INE y esto traerá ciertos temas de relevancia en las próximas campañas y elecciones del 2021.