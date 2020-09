Mario Villanueva pide que lo dejen ir al hospital tras dar positivo por Covid-19

El exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva dio positivo por Covid-19, por lo que pidió a las autoridades que lo dejen salir de prisión para ser trasladado a un hospital para ser atendido.

“Tengo el virus del COVID-19 y es difícil porque mis pulmones están muy débiles muy lastimados y para cualquier persona, el COVID-19 significa la posibilidad de perder la vida y yo más” dijo el político quien es acusado de tener nexos con el narcotráfico, además de 13 delitos, lo que le obligó a escapar de Quintana Roo sin concluir su mandato en 1999.

Villanueva, de 71 años, dijo que “desde ayer pedimos al responsable de la Guardia Nacional y no me han movido (…) que había que pedírselo al magistrado. Se olvidan de que la resolución dice que me pueden trasladar por una emergencia médica”.

Cabe recordar que Mario Villanueva fue acusado de facilitar la movilización de droga de Colombia a Estados Unidos, pasando por Quintana Roo.