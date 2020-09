Francés anuncia que transmitirá su muerte luego de que Emmanuel Macron le negara la eutanasia

Alain Cocq, ciudadano francés que padece una enfermedad incurable, anunció este viernes que transmitirá su muerte en vivo, luego de que el presidente Emmanuel Macron le negara la eutanasia que en el país galo aún es ilegal.

Cocq sufre una enfermedad extremadamente rara, sin nombre, que hace que las paredes de sus arterias se peguen, provocando una «isquemia», esto es, un paro o insuficiencia de la circulación sanguínea en un tejido o un órgano.

Desde hace 34 años se encuentra postrado a causa de dolores que no cesan, Alain Cocq pidió que se le suministrara una fuerte dosis de sedantes cosa que no permite la ley francesa, salvo cuando uno se halla a pocas horas de una muerte segura.

“Mis intestinos se vacían en una bolsa. Mi vejiga se vacía en una bolsa. No puedo alimentarme, así que me ceban como a un ganso, con un tubo en el estómago. Ya no tengo una vida digna” dijo en entrevista el enfermo.

Cocq había escrito al presidente Emmanuel Macron para que autorizara a un médico a recetarle un barbitúrico y poder «partir en paz», pero esto le fue negado, pues de acuerdo con Macron no puede estar por encima de la ley.

Tras la decisión del mandatario, Cocq anunció que dejaría de alimentarse por sonda y de hidratarse para así morir, algo que transmitirá en Facebook, dijo.