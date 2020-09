Lanzan médicos SOS a mexicanos; llaman a vacunarse contra influenza

«Los médicos estamos muy preocupados, porque no sabemos qué va a pasar cuando llegue la influenza. El principal problema es que los síntomas, al principio, son muy parecidos. Nos da miedo, por ejemplo, que si alguien tiene covid y se piensa que sólo es influenza, no se trata a tiempo o si es influenza y acaba en un hospital y se contagia de Covid-19”, dijo a Excélsior la epidemióloga-genetista, Sandra López León.

