Refrenda gremio de salud mexiquense su compromiso durante pandemia de Covid-19

Han superado adversidades, como haberse enfermado también, y cumplen el juramento hipocrático.

Ellos trabajan a diario en la primera línea de batalla contra COVID-19, algunos mantienen sus labores habituales, pero con las medidas de protección personal e higiene que demanda la atención hospitalaria, pertenecen al sistema de salud estatal y, a pesar de haberse contagiado, han regresado a sus unidades médicas como los héroes que son para salvar las vidas de los mexiquenses.

Al igual que miles de médicos de la entidad y de distintos nosocomios, los especialistas del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), enfrentan el miedo y la incertidumbre ante una nueva enfermedad que les ha generado una gran carga de estrés y ansiedad constantes.

Sin embargo, han superado adversidades y dan muestra de su compromiso en esta contingencia, al refrendar el juramento hipocrático, en el caso del gremio Médico y la ceremonia del paso de la luz en Enfermería.

Itzel Pérez Malpica, adscrita al Área de Medicina Clínica, Luis Barona Damián, jefe de Servicios de Cirugía General, Libier López Archundia, jefa de Enfermería del Servicio de Cirugía, y Ángel Marín Santiago, jefe de Banco de Sangre, se infectaron con el virus SARS-CoV-2, pero esto no fue impedimento para continuar su labor en equipo.

Durante su enfermedad, la Doctora Pérez Malpica requirió oxígeno complementario, pero su regreso fue inmediato.

“Fue un regreso lleno de gusto y de alegría porque, independientemente que estaba consciente de que no estaba al 100, tenía la necesidad de estar aquí trabajando y de seguir apoyando a mis compañeros, porque no era la única que estaba enferma”, relató.

Por su parte, el Doctor Luis Barona Damián, agradeció el apoyo de las autoridades hospitalarias pues evitó complicaciones al detectar a tiempo el padecimiento y refirió que el aprendizaje es mantener un buen estado físico y mental.

“Muchos de los médicos y compañeros que han cursado durante este trayecto la enfermedad, no he visto a ninguno que haya renunciado debido a que se haya infectado, todo mundo ha regresado a laborar y creo que con más ahínco y más fuerza”, dijo.

Estos testimonios refrendan lo mejor de sí para ayudar a quienes sufren con mayor severidad los síntomas del nuevo coronavirus, pues lo han vivido en carne propia y eso los ánima a no bajar la guardia y contribuir a mitigar la pandemia que ha asolado al mundo.