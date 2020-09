A pesar de “las notorias diferencias” con Enrique Alfaro, estamos trabajando juntos por el bien del pueblo de Jalisco: López Obrador

Este sábado, al encabezar la inauguración de la Línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara, Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que a pesar de “las notorias diferencias” con el gobernador Enrique Alfaro, están trabajando juntos por el bien del pueblo de jalisco, ya que, insistió, en una democracia hay pluralidad.

“Es propio de la democracia, siempre lo he manifestado, que haya pluralidad, incluso que haya diferencias como han sido notorias las diferencias en los últimos tiempos, con el ciudadano gobernador Enrique Alfaro, pero eso no debe de ninguna manera de sorprendernos y mucho menos de asustarnos… Esto es propio de la democracia, solo en las dictaduras hay silencio, hay pensamiento único, se limitan las libertades”, aseguró el mandatario.

López Obrador insistió que a pesar de las diferencias entre ambos, hay buenas relaciones con el gobernador, quien forma parte de la llamada Alianza Federalista, que agrupa a los mandatarios estatales de 10 estados del país y quienes el pasado 7 de septiembre anunciaron su salida de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago).

“En la democracia se tiene que garantizar siempre el derecho a las diferencias, el derecho a disentir.. por eso tenemos buenas relaciones con el gobernador Enrique Alfaro, porque ejercemos nuestras libertades, hay democracia como nunca en el país y también se trabaja en beneficio del pueblo. Ese es el partido que más nos importa, es el mejor partido, el de todos los ciudadanos. Cuando se gobierna tiene que ser así, atender a todos no discriminar a nadie, no deben importar las banderías partidistas”, aseguró.

El presidente señaló que la inauguración de la nueva línea del Tren Ligero en la capital de Jalisco, es el mejor ejemplo de trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el gobierno estatal.

“Aquí está el ejemplo en Jalisco, como vengo comentando, a pesar de las diferencias, trabajamos juntos por el bien general, por el bien del pueblo, de Jalisco, por el bien de México y esta es una demostración de cómo se está trabajando de manera coordinada”, reiteró.

“Enrique Alfaro lo mencionó, en efecto… En el presupuesto del año pasado sólo se contemplaban 1,000 millones de pesos para esta obra… él me buscó, nos vimos, se hizo una revisión con los técnicos, con el Ingeniero Jiménez Espriú que ya no está como secretario, pero que en el tiempo que se desempeñó en ese cargo actuó con mucha responsabilidad, se hicieron las cuentas y al final resultó que faltaban cerca de 5,000 millones para terminar la obra (…) y llegamos al acuerdo que íbamos a conseguir los fondos y no se prolongara la construcción de esta obra y se siguiera afectado a la gente, porque entre más tiempo lleva una obra en proceso, más molestias, más daño se causa a la población, además de que no se presta pronto el servicio. Por eso decimos conseguir los fondos, ahora hablo cerca de 5 mil en ese entonces eran 3 mil millones adicionales se fue incrementando y ya por fin de concluyó”, dijo.

El presidente aseguró que ahora se está viviendo una etapa nueva para que todas las empresas cumplan y el gobierno cumpla “empezando porque ya no se pida moche, que ya no haya sobornos, que desaparezca esa práctica corrupta e indignante de hacer licitaciones a modo para entregar las obras a los que entregan sobornos a funcionarios públicos, eso ya se está desterrando de nuestro país. cómo vamos a acabar con la corrupción.. me canso ganso, porque eso daña mucho a México, eso no es una pandemia, eso es una peste nefasta que ha impedido el desarrollo, el progreso, el bienestar en nuestro país”, insistió.

López Obrador refrendó su compromiso de construir la línea 4 de este transporte público “a eso vengo, a decirle al gobernador que vamos a cumplir nuestra palabra y que vamos a iniciar el año próximo. Porque una de las cosas que estamos evitando es dejar obras en proceso.. que no nos pase lo que nosotros padecimos, de recibir muchas obras inconclusas”, señaló.