Desalojarán a quien dé ‘grito’ en explanada de Monterrey

Las personas que vayan a festejar el «día del grito» de Independencia a la Explanada de los Héroes, en Monterrey, serán desalojadas por Fuerza Civil, así lo aseguró el Secretario de Salud, Manuel de la O.

En su rueda de prensa de salud, donde se actualizan datos de Covid en la entidad, mencionó que la prioridad es cuidar a las personas, por lo cual recomendó no acudir a estos lugares.

«Voy a hablar con Fuerza Civil como secretario de Salud y decirle que actúe y que no permita la concentración de personas en la Explanada de los Héroes ese día del Grito.

«Es conveniente cuidar la salud, si se enojan no pasa nada, que se enojen, lo importante es salvarlos y que no nos contagien a más personas y que no se enfermen», indicó el funcionario.

No aseguró si estas personas sólo serían desalojadas o serían arrestadas por los elementos de Fuerza Civil.

En diferentes ocasiones ya se ha mencionado que en Nuevo León no se llevarán a cabo los festejos del 16 de septiembre del Día de la Independencia de manera presencial, para prevenir más contagios de Covid.

Por otro lado, municipios como San Pedro y Apodaca, ya han asegurado que la celebración que harán por el día de la Independencia será transmitida por las páginas oficiales de los gobiernos de los municipios.

En Apodaca la celebración será el 15 de septiembre e iniciará a las 22:30 horas.

«Esta semana entrante tenemos fiestas patrias, se ha tomado la prudente decisión de no concentrar personas, ese día vamos a hacer una transmisión sobria, solemne, institucional de grito de independencia virtual que va a ser a través de las redes sociales», informó César Garza, alcalde de Apodaca.

Por su parte, el evento de San Pedro iniciará a las 21:00 horas.

«Sí va a haber ceremonia del grito, no va a ser presencial, pero sí se va a transmitir, les aseguró que vamos a hacer todo lo posible porque sea tan emotiva como lo es cuando se hace aquí en Palacio».

«Es un momento para celebrar ser mexicanos en este momento de solidaridad, como ningún otro en nuestra historia y es un momento para estar juntos», mencionó el edil, Miguel Treviño.