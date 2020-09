No se aumentarán impuestos, ni se crearán nuevos: SHCP

La meta del Presupuesto 2021 es fortalecer el ingreso sin cobrar más impuesto, señaló Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Fortalecer el ingreso para las arcas públicas sin cobrar más o nuevos impuestos es el objetivo del Paquete Económico presentado el pasado 8 de septiembre, explicó Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

No se aumentan impuestos, ni se crean nuevos, para apoyar la recuperación económica creemos que no es momento de afectar con incrementos, en estos rubros, a la población.

Sin embargo, es importante, justamente, que el gobierno tenga los ingresos que requiere para apoyar a los sectores más vulnerables, para darle un énfasis a la economía, de tal manera que se pretende fortalecer la recaudación a través de medidas orientadas, combatiendo la evasión y elusión fiscales”, afirmó la subsecretaria.

Rodríguez Ceja participó en la conferencia de la Secretaría de Economía, sobre apoyos extraordinarios en el sector, con motivo de la pandemia por Covid-19, encabezada por la titular de la dependencia, Graciela Márquez Colín.

La subsecretaría de Egresos aseguró que el paquete económico busca darle preferencia a la Salud y al Bienestar, en medio de las condiciones generadas por la pandemia de covid-19.

Bienes y obras que se dan, fundamentalmente enfocados a la salud y al bienestar de la población en esta situación de crisis económica y de salud, con el objeto también de fortalecer la recuperación económica”, indicó.

Explicó que la deuda pública no se está incrementando y se reafirma el compromiso del Gobierno de México por mantener finanzas públicas sanas, reforzando las medidas de austeridad.

Márquez Colín presentó dos videos relacionados con los procedimientos que deberán realizar trabajadores independientes y familias emprendedoras, para comenzar a realizar el reembolso de los apoyos económicos consistentes en 25 mil pesos.