AMLO ASEGURA QUE LA ECONOMÍA VA MEJORANDO

La economía mexicana ya recuperó cerca de 120 mil empleos formales de los más de 1.1 millón que había perdido por la pandemia, afirmó este domingo el Presidente, Andrés Manuel López Obrador. Estas cifras muestran que “va mejorando la economía” y un avance “hacia la normalidad de las actividades productivas”, aseveró el mandatario en un evento público en Ciudad de México, donde supervisó la ampliación de la Línea 12 del Metro. “Vamos avanzando, enfrentando la pandemia, y también se está avanzando enfrentando la crisis económica, ya no estamos perdiendo empleos”, aseguró López Obrador. Las declaraciones del presidente ocurren un día después de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó de la creación de 92 mil 390 empleos formales en agosto. Esto significa que en septiembre México ha recobrado otros 27 mil 610 puestos formales, con base en los datos del mandatario. Sin embargo, especialistas han advertido que esto es solo un reflejo parcial de la crisis laboral en un país donde 53 por ciento de los trabajadores están son informales, es decir, que no están afiliados al IMSS. Aun así, el Presidente López Obrador reiteró su optimismo. “Estoy seguro de que van a ser transitorios (los asuntos de) la crisis sanitaria y la crisis económica, quiero decirles que a pesar de los pesares, de que todavía siguen falleciendo personas, que nos duele mucho, ya vamos mejorando”, comentó el Presidente. Además de más de 663 mil casos y casi 71 mil fallecidos, la pandemia del nuevo coronavirus causó una contracción histórica anual de 18.7 por ciento del PIB en el segundo trimestre del año. Este domingo, el presidente López Obrador insistió en que vamos ya de salida en la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid 19, pues a diferencia de otros países a México “nos está tratando mejor” Aseguró que en el caso de la crisis económica, igual vamos bien, es decir, que se trata de dos asuntos transitorios, ya que a pesar de ser la más profunda debacle económica de los últimos cien años, “ya no se pierden empleos y en poco más de un mes se han recuperado alrededor de 120 mil plazas laborales perdidas”.

Previous López Obrador encabezó la ceremonia en homenaje a Niños Héroes de Chapultepec