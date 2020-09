México “ya está saliendo del túnel”: López Obrador aseguró que el país está superando las crisis económica y sanitaria causadas por el COVID-19

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que México “ya está saliendo del túnel” en el que se sumergió a causa de la crisis económica y sanitaria originadas por el COVID-19.

Desde Tlaxcala, en donde realiza una gira de trabajo para supervisar las obras de reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 y en donde también inauguró el paso vehicular Ocotoxco en Yauhquemehcan; el mandatario dijo estar optimista “porque ya está cediendo la pandemia, sobre todo porque ya hay menos fallecimientos, que es sobre todo lo que tenemos que evitar”, señaló.

Reiteró su reconocimiento al trabajo y al entrega de los trabajadores de la salud en su lucha diaria contra el coronavirus y pidió tener fe en que “vamos a salir adelante pronto”.

López Obrador dijo que uno de sus deseos es que se tenga pronto una vacuna para combatir esta enfermedad, y reiteró que en cuanto esto suceda, México será uno de los primeros países en obtenerla.

Destacó que también se está avanzando en la recuperación económica.

“Estamos destinando muchos recursos a apoyar a la gente humilde, a la gente pobre.. que la gente más necesitada tenga para adquirir sus alimentos, que no le falte lo básico, que no se padezca hambre en nuestro país”.

Resaltó que, en gran medida, esto se está logrando gracias a la gran cantidad de remesas que los mexicanos que viven en el extranjero, mandan a sus familiares en México.

“Esto se está logrando porque también hemos contado con el apoyo de nuestros paisanos, los que trabajan en Estados Unidos, los migrantes que están enviando a sus familiares apoyos como nunca.. Este años es muy probable que se tenga un récord en cuanto a la entrada de remesas… Calculamos que va a llegar alrededor de 40 mil millones de dólares y esto beneficia a 10 millones de familias en nuestro país. De modo que con lo que estamos destinando desde el gobierno, de abajo hacia arriba, empezando por los pobres y lo que está llegando de las remesas, con eso se está fortaleciendo la capacidad de consumo de nuestro pueblo”, dijo.

“Y esto ya se nota porque en los centros comerciales, en las pequeñas tiendas no se ha caído el consumo, no han dejado de vender alimentos básicos”, señaló.

Aseguró que además, se siguen recuperando los empleos perdidos a causa de la pandemia.

“También es alentador que ya no estamos perdiendo empleos… perdimos empleos en abril, nada más de los inscritos al imss perdieron su trabajo en ese mes 550,000 obreros, trabajadores. Y en mayo también y en junio y todavía en julio se perdieron 3 mil empleos, pero en agosto se recuperaron 92,000 empleos y en lo que va de septiembre ya hemos recuperado 50,000.. Yo espero que se sigan recuperando los empleos para que de esta manera se reactive nuestra economía y haya trabajo y bienestar”, aseveró.

López Obrador agradeció el trabajo del gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, independientemente de los colores partidistas.

“Le agradezco mucho al gobernador de Tlaxcala por trabajar de manera coordinada con el gobierno federal. Podemos tener orígenes políticos partidistas distintos, pero tenemos que unirnos para gobernar en bien de todo el pueblo.. La Patria es primero, no podemos estar peleándonos, tenemos que unirnos para apoyar a nuestro pueblo y consumar y llevar a la práctica el ideal que se logre la 4ta transformación de la vida pública de México, que se destierre la corrupción en el país, que se establezca un sistema político a partir de la justicia, de la honestidad, de la austeridad y que podamos no solo instaurar esta nueva forma de hacer política sin que se vaya convirtiendo en un hábito de que ya no va a haber corrupción en México y también se debe convertir un hábito la democracia, que es el pueblo el que manda”, finalizó.