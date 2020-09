Guardia Nacional liberará casetas: AMLO

López Obrador se reúne con CEO global de Coca-Cola; dialogan sobre impuestos, etiquetado e inversión

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Guardia Nacional intervendrá para que se libere la autopista de Tepec hacia Mazatlán.

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente comentó que esta semana se iniciará con la recuperación de dichas casetas.

El gobierno federal iniciará esta semana un operativo para liberar las casetas Tepic-Mazatlán que se encuentran tomadas por una organización que las ocupa desde hace tiempo, aunque ya no hay motivos para retenerlas, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que desde el año pasado se han iniciado acciones para evitar estas tomas de carreteras que ha permitido recuperar 7 mil millones de pesos que “se perdían”.

El mandatario, detalló que las acciones se han concentrado en tres regiones: en las casetas de Tepotzotlán (carretera México-Querétaro) y Tlalpan (carretera México-Cuernavaca) se han recuperado 4 mil 656 millones de pesos; en Palmilla y Baja California, la liberación permitió recuperar 2 mil 281 millones de pesos.

En todos los casos el operativo de liberación de casetas estará a cargo de la Guardia Nacional.

Más tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este lunes que se reunió con James Quincey, director ejecutivo a nivel mundial de Coca-Cola.

Durante el encuentro el jefe del Ejecutivo y el empresario dialogaron en torno a varios temas, entre ellos: apoyo a pequeños comerciantes, impuestos, campaña de orientación nutricional, etiquetado e inversiones.

La embotelladora de Coca-Cola, Coca-Cola FEMSA, interpuso a finales de agosto un amparo ante el nuevo etiquetado de advertencia nutricional en alimentos y bebidas con altos niveles de azúcares. A pesar de ello indicó que en todos sus productos, excepto el agua, se podrán observar en sus envases los octágonos negros a partir el 1 de octubre de este año.

“La compañía no puede asegurar que esta reforma no tendrá un efecto adverso en su negocio y en los resultados de sus operaciones en México”, apuntó la emisora KOF en un comunicado emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La reforma a la NOM-051 establece la obligación de incluir información nutricional complementaria a través de sellos octagonales, según sea aplicable a los productos que excedan los parámetros establecidos de azúcares, sodio, grasas, calorías, o leyendas que inhiban el consumo en menores de edad si contiene cafeína o edulcorantes.

Quincey se incorporó a la empresa en 1996 y desde entonces ha ocupado varios puestos de liderazgo alrededor del mundo. Se convirtió en CEO en 2017 y Presidente de la Junta en 2019.