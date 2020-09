REFINERÍA DE DOS BOCAS ANEGADA POR LAS FUERTES LLUVIAS

En medio del agua continúa la maquinaria en la zona, además hay terrenos empantanados a causa de las fuertes lluvias en la región

La obra insigne de la 4T se ha visto en el “ojo del huracán” desde que inició su construcción ante la falta de una supuesta planeación adecuada, además de su construcción inició sin la manifestación de Impacto Ambiental y sin los estudios que sustentaran su viabilidad.

Las fuertes lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Beta impactaron el desarrollo de las obras de construcción de la refinería en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

Derivado de las corrientes de agua que cruzan por el predio y las precipitaciones, las excavaciones están llenas de agua, según reportaron lugareños de la colonia Lázaro Cárdenas cuyas casas también fueron afectadas.

A través de redes sociales se compartieron imágenes de las zonas anegadas y la maquinaria en medio del agua, así como de zonas delimitadas por banderines y lonas, mismas que quedan entre el agua.

Presuntamente los hechos ocurrieron debido a las fuertes lluvias de los últimos días, a causa de un temporal en la región, lo que dejó la obra entre zonas pantanosas.

La usuaria Rocío Gil reportó “la ‘refi’ con un aguacero y es de hoy 21 de septiembre de 2020” y Jesús Torres señaló que pareciera un presagio de que la naturaleza no respalda la obra en el sureste de la entidad; mientras que otros ironizaron sirve la “ingeniería subacuática”.

Además, en un video un conductor que recorre la zona reportó el estado de las inmediaciones en Paraíso, Tabasco.

Sin embargo, hasta el momento la Secretaría de Energía (Sener) no se ha pronunciado en torno a las imágenes que circulan en redes sociales.

Cabe destacar que la zona también se inundó hace casi un año; fue el pasado octubre de 2019 cuando se difundieron imágenes del sitio bajo el agua, ante lo que el presidente dijo que se debe a que el terreno se encontraba en fase de relleno.

De igual manera, en el centro de la cabecera municipal de Paraíso se reportaron encharcamientos de hasta metro y medio de altura, con viviendas inundadas en la zona del cárcamo de la avenida Gregorio Méndez, Mercado Público, Puerto Ceiba, entre otros.

La refinería sigue enfrentando dudas sobre su viabilidad, ya que el último escándalo fue el abandono de los trabajos de la empresa estadounidense Kellogg Brown and Root (KBR), encargada de los paquetes 4 y 6 de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Dejó tirada la segunda fase del proyecto, supuestamente por sobrepasar el presupuesto originalmente proyectado por la Secretaría de Energía (Sener)

De tal forma que la empresa ya no sigue en la fase dos del proyecto debido a que sus costos excedieron los límites impuestos por la Sener, de acuerdo con fuentes cercanas a la obra.

SENER TRATA DE DESMENTIR LAS IMÁGENES DIFUNDIDAS

Luego de que se difundieran múltiples fotografías en redes sociales de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, en las que se apreciaba que las lluvias dejaron a su paso inundaciones en esta zona, la Secretaría de Energía (Sener) trato de desmentir dichas imágenes.

Pero explicó que en cualquier obra en construcción, ante las lluvias torrenciales que se registran hay encharcamientos, pero sólo en algunos puntos de todo el terreno, sin embargo, al paso de 30 minutos el terreno vuelve a su normalidad, según destaca la dependencia, lo que sí se puede decir es que el mal tiempo persiste en el estado de Tabasco.

Además trató de justificar que las imágenes compartidas se puede observar ligeros encharcamientos, aunque no como los que compartieron diversos usuarios donde se observa totalmente cubierta de agua en diferentes puntos de lo que será la nueva refinería.