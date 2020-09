Tunden en redes a Rodrigo Pérez Alonso por burlarse de físico de Citlalli Hernández

El columnista y profesor de la Universidad Iberoamericana fue blanco de severas críticas en las últimas horas luego de que se burlara de la senadora Citlalli Hernández, comparándola con un cerdo.

“Noticia urgente: Senadora Citlali se registró a la presidencia de Morena con la plataforma OINC= Organizadas e Indignadas por la Nutrición de Citlali” escribió el columnista en su cuenta de Twitter, lo que le valió la desaprobación de un amplio sector de la gente.

En realidad no me importa que me critiquen por mi físico, lo que me da pena es que hombres machistas y llenos de odio como @rperezalonso encuentren espacio en medios de comunicación como @Excelsior e impartan clases en universidades como @IBERO_mx.

Ojalá pronto encuentre paz. ✌🏽 pic.twitter.com/0oKRaTW4Yf

— Citlalli Hernández M (@CitlaHM) September 21, 2020