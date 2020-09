La Fiscalía de Brasil solicitó investigar al ministro de Educación por homofobia

La Fiscalía brasileña solicitó a la Corte Suprema abrir una investigación al ministro de Educación, Milton Ribeiro, por presunta homofobia tras una polémica declaración en la que asoció la homosexualidad a “familias desestructuradas”.

El pedido para la apertura de la investigación fue enviado el viernes al alto tribunal por el viceprocurador general, Humberto Jacques de Medeiros, pero solo trascendió este sábado.

En una entrevista al diario Estado de Sao Paulo publicada el pasado jueves, Ribeiro adelantó que revisará el programa de estudios de la enseñanza básica e impulsará una serie de cambios en relación a la educación sexual. Los polémicos comentarios de Ribeiro, un pastor presbiteriano que está al frente de la cartera de Educación desde mediados de julio pasado, generaron una ola de críticas por parte de parlamentarios y especialistas del sector.

En su opinión, esa materia promueve a veces una “erotización de los niños” y es usada para “incentivar discusiones de género”, algo con lo que no está de acuerdo.

“Cuando el menor tenga 17, 18 años, va a tener condición de elegir. Y no es normal. La Biología dice que no es normal la cuestión de género. La opción que uno tiene como adulto de ser homosexual, la respeto, no la comparto”, declaró el ministro.