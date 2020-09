Nacen cuatrillizos en La Paz, BCS; dos son gemelos

En medio de la emergencia sanitaria que se vive por Covid-19, en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1, de La Paz, Baja California Sur, se registró el primer nacimiento de cuatrillizos, todos están en óptimas condiciones de salud.

Tres niños y una niña fueron el resultado de un embarazo múltiple que se dio a través de una fecundación in vitro por transferencia de embriones, explicó Jessica Pellegrini, ginecóloga y obstetra del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California Sur.

Los bebés pesaron entre un kilo 200 y un kilo 800 gramos; al nacer, respiraron y lloraron de manera normal.

Jessica Pellegrine comentó que este tipo de embarazos son catalogados como de alto riesgo, por lo que pueden presentarse complicaciones mayores, no obstante, el equipo de pediatría del HGZ/MF No. 1 actuó oportunamente.

Por su parte, Yessenia, madre de los cuatrillizos, detalló que se sometió a un tratamiento de fertilización, ya que su sueño era ser madre de una niña o un niño, y éste se cumplió de manera cuádruple, al ver nacer a una pequeña mujer y tres varones.

“Al hacerme el primer ultrasonido, me dijeron que venían tres bebés, por lo que me emocioné y me puse muy feliz. Sin embargo, en el segundo ultrasonido, ya fueron cuatro bebés, y fue ahí donde aumento mi felicidad, pero sí sentí un poco de miedo”, expresó la mamá.