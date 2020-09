“Todo el mundo muere”, Elon Musk afirma que ni él ni su familia se vacunarán

El dueño de Tesla y Space X, Elon Musk realizó polémicas declaraciones este lunes al asegurar que ni él ni su familia se vacunarán contra el Coronavirus al tener poco riesgo de contagio.

Durante una conversación en el programa ‘Sway’ de The New York Times, Elon Musk comentó que cree que se infectó con el virus en enero y sostuvo que es poco probable que él y sus hijos necesiten vacunarse, alegando que «no están en riesgo de contraer el covid-19», a pesar de que no hay evidencia que sugiera que su familia sea menos susceptible al coronavirus.

Musk, quien reiteradamente ha cuestionado las medidas decretadas por las autoridades de EE.UU. y otros países para contener la pandemia, en esta ocasión volvió a criticar el confinamiento afirmando que «lo correcto sería no haber hecho un bloqueo para todo el país».

Cuando la entrevistadora Kara Swisher le preguntó sobre el riesgo para sus propios empleados y sus familias, y qué pasaría si alguien falleciera, Musk respondió que «todo el mundo muere».