Gerardo Ulloa, campeón de la Copa del Mundo UCI MTB en la República Checa

El ciclomontañista Gerardo Ulloa hizo historia al ganar la prueba de circuito corto con la que abrió la Copa del Mundo UCI MTB en República Checa, la primera que se realiza tras la suspensión por la pandemia.

El mexicano superó todas las adversidades para imponerse a los franceses Victor Koretzky y Maxime Marotte, en impresionante cierre de una competencia complicada por las condiciones de lluvia, fuerte viento y humedad que convirtieron la pista en un campo lodoso.

“Fue una carrera muy divertida, difícil también, había mucho lodo, muchas caídas; afortunadamente tenía la mentalidad de ganar una prueba de Short Track en una Copa del Mundo desde varios meses atrás, venía determinado y se logró sacar este resultado para México”, festejó el campeón panamericano de ciclismo de montaña en Lima 2019.

Ulloa Arévola tomó con decisión la pista trazada en la campiña checa de Nové Mesto na Morave y desde el inicio se ubicó en las primeras posiciones.

Pedalista del equipo AR Program Cycling Teams, cruzó la meta con tiempo de 20 minutos y 15 segundos dejando atrás por milésimas de segundo a los franceses, Koretzky y Marotte, para colocar a México como potencia mundial en el ciclismo de montaña.

Dedico este triunfo a mi familia, porque siempre ha confiado en mí. Esto es especialmente para ellos y para todo México, que vean que trabajando uno puede lograr sus propósitos, sólo debemos estar bien convencidos y trabajar duro. Me voy muy contento por dar este triunfo. Ahora a seguir concentrado, que todavía me faltan tres pruebas más, expresó el ciclista guanajuatense, quien ya se encuentra clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio.

En la prueba femenil, Daniela Campuzano, también monarca panamericana, terminó en el puesto 13 al cronometrar 20 minutos con 04 segundos. Los sitios de honor fueron para la británica Evie Richards, con 20:52, y las francesas Pauline Ferrand Prevot (20:52) y Loana Lecomte (20:53).

El AR Cicling, hasta ahora único (deporte) adscrito al Sistema Nacional del Deporte como una disciplina autosuficiente dentro del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento (Efideporte), de la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública y el Comité Olímpico Mexicano, manifestó en un comunicado su esperanza de poder continuar por segundo año consecutivo como colaborador-beneficiario mediante el programa y, sobre todo, a la preparación de Ulloa y los más de 50 pedalistas a los que apoyan con recursos de la iniciativa privada.

Este triunfo se suma a otros del programa de ciclismo, como las medallas de oro del propio Ulloa en Centroamericanos de Barranquilla 2018, los Panamericanos y el boleto olímpico, así como el oro de Adair Prieto en la Copa del Mundo Júnior.

La actividad de los mexicanos dentro de la Copa del Mundo de República Checa continuará mañana jueves 1º de octubre con la prueba olímpica de campo traviesa, en la categoría élite con Gerardo Ulloa.El viernes, Monserrath Rodríguez y Adair Prieto participarán en la división Sub 23. El sábado y domingo retoman las pistas Rodríguez y Prieto, para finalizar el domingo con Gerardo Ulloa.