Chile: el carabinero que arrojó a un manifestante desde un puente fue detenido y acusado de “homicidio frustrado”

“A raíz de este lamentablemente hecho ya tomamos la decisión como bancada opositora sobre tres puntos: la remoción inmediata del General Director de Carabineros, debe irse ahora, no se puede esperar más. Mientras eso no suceda nosotros no vamos a aprobar la partida del presupuesto 2021 para Carabineros. Y en tercer lugar, vamos a presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez”, ha explicado el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento, Luis Rocafull.

Previous Merkel pide valentía a alemanes, en aniversario de reunificación