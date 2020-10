Donald Trump propone cambiar fechas de debates para el 22 y 29 de octubre

El presidente de Estados Unidos Donald Trump propuso que el segundo debate sea pospuesto para el próximo 22 de octubre, luego de que se anunciara que sería virtual, pues el mandatario se encuentra contagiado de Covid-19 y se busca evitar cualquier posibilidad de contagio.

Desde temprano la Comisión de Debates Presidenciales en Estados Unidos informó que el segundo debate presidencial iba a ser de manera virtual el 15 de octubre. Si bien la fecha no se había modificado, la forma sí, debido al contagio de coronavirus que tiene Trump confinado en la Casa Blanca.

Sin embargo, esta decisión del organismo autónomo no le gustó al presidente y candidato a la reelección, por lo que rechazó participar en la instancia virtual, situación que fue aprovechada por los demócratas para anunciar que Biden estará respondiendo las dudas de los votantes para el 15 de octubre, aunque no podrá realizarse un debate si no está presente su rival.

El presidente afirma que de ser virtual, su contrincante podría usar un teleprompter, lo que le daría ventaja, por lo que pidió sean presenciales y el siguiente encuentro sea el 22 de octubre, dando paso a uno final el 29 de octubre. Lo que ha sido rechazado su contrincante tildando de “errático” el comportamiento de Trump.