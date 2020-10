Se avizora escasez: gasolineros amagan con paro si no les dan prórroga para nuevos dispensarios

Esto porque este 8 de octubre entró en vigor la NOM-005-SCF12017 para instalar nuevos y actualizados dispensarios de combustible

La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) amenazó con parar el servicio de las gasolinerías en todo el país, si el gobierno no les da una prórroga para instalar nuevos y actualizados dispensarios de combustible.

Esto porque este 8 de octubre entró en vigor la NOM-005-SCF12017 para instalar nuevos y actualizados dispensarios de combustible, para garantizar que las gasolineras despachen litros de a litro y combatir el huachicoleo.

El amago surgió después de que la Amegas envió una carta a la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, el 6 de octubre, para pedir este aplazamiento a las sanciones derivadas por no cumplir con la norma.

La Secretaría de Economía (SE), la NOM-005-SCF12017 estableció que todas las estaciones de servicio de despacho de gasolina y diésel deberán contar con dispensarios nuevos o actualizados que cumplan con las características y especificaciones establecidas en dicha Norma.

Además, señaló que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) podrá identificar los lugares donde se incurra en prácticas perjudiciales para los consumidores y empresas para que les dispensen litros de a litro de gasolina.

“Esta Norma Oficial Mexicana permitirá detectar áreas vinculadas al robo de combustibles, con lo que coadyuvará con otras autoridades a cerrar vías a grupos delincuenciales relacionados con la venta de combustibles robado”, indicó la SE en sus redes sociales.

La respuesta de los gasolineros de la Amegas, desde Guadalajara, Jalisco, fue que si la Profeco empieza a clausurar gasolinas generaría un fuerte desabasto de combustible en el país e incitaría a un plantón temporal y parar labores como manera de protestar por esta medida.

“Estamos en pie de guerra, muchos estados, la mayoría de la República se ha manifestado que si empiezan a cerrar las gasolinerías nosotros vamos a parar actividades, a lo mejor paramos actividades en la mañana y en la tarde trabajamos hasta que se resuelva el asunto y si no paramos todo”, advirtió el presidente de la asociación, Juan Pablo González sobre su demanda de prórroga.

Según dijo, el atraso se debe a que los fabricantes y los proveedores no tienen los equipos suficientes para abastecer las demandas de los empresarios gasolineros, pues la producción se detuvo por la pandemia de Covid-19.

“Pedimos que se expidan de manera urgente todos aquellos acuerdos y medidas que en derecho corresponda o sean necesarios para evitar un desabasto en el suministro diario de gasolinas y el diesel, para lo cual debe considerar una prórroga para la evaluación de la norma, fijada para el día 8 de octubre, por el tiempo que consensualmente determine”, señaló en la carta dirigida a Márquez Colín, difundida el 6 de octubre.