Solo 73 de más de 46 mil casos de tortura y desaparición han sido resueltos por las fiscalías

Lo cual equivale a casi un 0% de efectividad.

El colectivo contra la “Impunidemia”, es una agrupación formada por más de 20 organizaciones e institutos que buscaron evidenciar la problemática de la impunidad que padece México.

En un informe que denominaron como el “Fiscalómetro” datos oficiales que recopilaron indican que de 2006 a 2019, las fiscalías de todo el país han resuelto, con una sentencia condenatoria, solamente 73 casos. Esto de más de 46,00 casos denunciados e investigados, lo cual equivale a casi un 0% de efectividad.

El “Fiscalómetro” describe la impunidad que el país ha tenido como una epidemia que ha golpeado a México por años y que provoca que el 90% de los crímenes no sean resueltos.

“Desde hace muchos años, México vive y padece de una IMPUNIDEMIA: su peor crisis de derechos humanos, corrupción, y violencia”, explica el documento.

Este califica a esta situación como una “enfermedad” que ha dejado miles de muertos en las cuales las soluciones se plantean, pero no se aplican. A partir de datos oficiales, el colectivo identificó a las torturas y desapariciones forzadas como los delitos de mayor impacto a los derechos humanos.

En los 13 años que cubre la investigación y los datos de la Fiscalía General de la República (FGR), indica que 46,626 averiguaciones fueron abiertas por delitos de desaparición forzada cometida por autoridades o particulares y tortura.

De acuerdo a los registros más actuales de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición, entre 2006 y 2019, indican que se recibieron sólo 188 denuncias por desaparición forzada y 368 denuncias por desaparición por particulares. De estos casos hay un total de 2,072 víctimas, de las cuales el 85% son hombres (1,767) y 305 mujeres.

“Del total de indagatorias sólo 6 han sido consignadas judicializadas. Respecto a la condena de esta grave violación de derechos humanos, el Consejo de la Judicatura Federal ha dictado sólo 27 sentencias a nivel federal, de las cuales sólo 13, es decir, menos de la mitad, son condenatorias”, explica la investigación.

Además, explica que a nivel estatal hay un total de 11,150 averiguaciones previas y carpetas de investigación por desaparición forzada y por particulares. Por el delito de desaparición forzada hay 16 sentencias y por desaparición por particulares son 10 sentencias a nivel estatal. Colima, Guerrero, Tabasco y Jalisco, son los estados que más casos de desaparición concentran.

El delito de tortura por su parte, no ha sido manejado ni esclarecido de mejor manera. Pues en los mismos años la FGR reportó haber iniciado 13,560 investigaciones penales por este delito a nivel federal. Pero de este total de indagaciones, solamente 30 averiguaciones previas han sido consignadas. Esto equivale a un el 0.22 por ciento.

En ese mismo tiempo se dictaron 27 sentencias por tortura a nivel federal, de las cuales 18 fueron condenatorias y 9 absolutorias. A nivel estatal, las cifras suman 21 mil 360 investigaciones penales iniciadas por este delito, según los datos de 27 estados. De acuerdo a tribunales estatales existen 16 sentencias por tortura dictadas en los mismos años.