“Lo primero que pensé es que me quedaría sin amigos”: Louise Glück

Louise Glück, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020 dio sus primeras declaraciones en un muy breve entrevista telefónica, mostrándose sorprendida y confundida de haber sido seleccionada para recibir el galardón.

Tras una reticencia casi infranqueable, la mujer de 77 años aceptó una entrevista de no más de dos minutos, mientras tomaba una taza de café.

“¿En esos dos minutos puedo preguntarle qué significa el Premio Nobel para usted?”, le planteó el interlocutor. “No tengo idea. Mi primer pensamiento fue que me iba a quedar sin amigos, porque la mayoría de ellos son escritores, pero entonces pensé que eso no pasaría. Todo esto es muy reciente, ¿sabes? No sé qué significa. Es decir, es un gran honor, pero, por supuesto, hay galardonados que no admiro, aunque entonces pienso en aquellos a los que sí admiro, varios de ellos recientes —hizo una larga pausa—. Había querido comprar una casa en Vermont. Tengo un departamento en Cambridge. Y pensé: ‘bueno, ahora puedo comprar la casa’”.

Durante la entrevista la escritora dijo que todos sus libros son diferentes e interesantes, salvo el primero que lanzó, por lo que no podría decir sólo uno para que los lectores se adentren a su lectura.

Glück ha recibido diversos premios literarios como el Premio Pulitzer de Poesía, el National Book Award y ahora el Nobel de literatura.