Greta Thunberg llama a votar por Biden

La adolescente Greta Thunberg, luchadora contra el cambio climático, mostró este sábado su apoyo al demócrata Joe Biden e instó a los votantes preocupados por el medio ambiente a hacer oír su voz en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

La joven sueca de 17 años dijo en un tuit que nunca se involucra en partidos políticos, pero que “las próximas elecciones estadunidenses están por encima y más allá de todo eso”.

Desde una perspectiva climática, está muy lejos de ser suficiente y, por supuesto, muchos de ustedes apoyaron a otros candidatos. Pero, quiero decir … ya sabes … ¡maldita sea! Simplemente organícense y hagan que todos voten por #Biden”, escribió.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020