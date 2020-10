Noroña llama a la sensatez a Porfirio Muñoz Ledo

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, llamó a su homólogo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, a la sensatez, luego de que éste anunció que este lunes tomará las instalaciones de la dirigencia morenista, tras considerar que ganó la encuesta para renovar la presidencia del partido.

Van a ir a nueva encuesta y mi amigo, mi compañero, Porfirio Muñoz Ledo está diciendo que mañana va a ir a tomar la presidencia oficina, la presidencia que porque ganó. No, si no era una elección, fue una encuesta y ahí no hay de que por poquito, ya se decidió una tercer encuesta”, dijo.

Por ello, el legislador federal llamó a la unidad de Morena y realizó “un llamado a la sensatez de un político tan experimentado como lo es Porfirio Muñoz Ledo”.

Debe irse a esa tercer encuesta y ya resolverse la dirigencia nacional que es muy importante, porque entre más se estén tardando, miren, no logramos la coalición en todo el estado de Hidalgo justo por esas dificultades”, dijo en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, donde acudió a respaldar a la candidata de Morena a edil, Hilda Miranda.

Fernández Noroña añadió que llamó a no espantarse porque manifieste algunas diferencias con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró que la Cuarta Transformación es un movimiento de hombres y mujeres libres.

Lo que está claro es nuestro apoyo absoluto al compañero presidente. Van a venir tiempos cada vez más difíciles, porque la derecha quiere tirar al presidente y nosotros siempre estaremos en la primera fila batalla defendiendo al pueblo, al movimiento”, dijo.

El diputado federal afirmó que en el PT no somos aliados de Morena, somos sus compañeros al igual que del presidente, con quien se ha estado luchando coco a codo y comprometió que “lo seguiremos haciendo por la transformación del país”.