Una tragedia que mueran niños con cáncer en México por falta de medicamentos: OMS

El director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, apuntó que en todos los sistemas de salud existen grandes diferencias entre servicio de salud privado y público

Luego de las múltiples denuncias por la falta de medicamentos y tratamientos para niños con cáncer en México, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció al respecto.

Fue el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, quien señaló que es una verdadera tragedia que mueran niños con cáncer en México por falta de tratamiento o medicamentos, lo que se ha adjudicado al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Michael Ryan explicó que en distintos países se han revelado desigualdades del sistema a consecuencia de la pandemia de COVID-19, en lo que agregó la falta de medicamentos contra el cáncer para niños.

Es una tragedia escuchar que en México o en cualquier otro país los niños van a morir de manera innecesaria por cánceres que pueden ser tratados

De hecho, apuntó que en todos los sistemas de salud existen grandes diferencias entre servicio de salud privado y público, lo que consideró muy injusto.

A pesar de eso, el director de emergencias de la OMS destacó que la Secretaría de Salud haya ajustado las cifras con respecto a los casos y a las muertes , lo que a su modo de ver es un gesto muy positivo.

No obstante, con respecto al desarrollo de la pandemia que sigue al alza en el país, Ryan reconoció que “la situación en México continúa siendo difícil con más de 83 mil muertes”.

“México necesita ser elogiado por su transparencia”, concluyó Michael Ryan.

Por su parte, el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que dejar circular el virus libremente para conseguir la llamada inmunidad de rebaño no es una opción en esta pandemia.

“Nunca en la historia de la salud pública se ha usado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a una epidemia y mucho menos a una pandemia. Es científicamente y éticamente problemático”, afirmó Tedros.

“Dejar vía libre a un virus peligroso, del que no se comprende todo, es simplemente contrario a la ética . No es una opción”, recalcó.

Tedros insistió que “la gran mayoría de las personas en la mayoría de los países pueden contraer el virus” y de acuerdo con estimaciones de la OMS , menos del 10% de la población adulta se ha infectado.

Además Tedros subrayó que “la mayoría de las personas infectadas por el virus desarrollan una respuesta inmunitaria en las primeras semanas, pero no sabemos si esta respuesta es duradera o si varía de una persona a la otra”.