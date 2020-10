Opera Red de Transporte de Pasajeros (RTP) con la mitad de sus choferes

La pandemia por covid-19 ha mermado la plantilla de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) porque cerca de mil operadores están resguardados en sus hogares por ser población de riesgo ante el contagio de coronavirus.

La empresa gubernamental ha tenido que cubrir el servicio sólo con unos mil 600 choferes, porque el resto son mayores de 60 años o padecen enfermedades que los convierten en población vulnerable.

«De dos mil 600, casi mil están en cuarentena porque la mayoría de nuestros operadores son personas que vienen desde Ruta 100 y son mayores de 60 años y en la Gaceta de la Ciudad de México se indicó que las personas mayores de 60 años son vulnerables y no pueden salir a laborar”, dijo Ramón Morales, director de Operación y Mantenimiento de la RTP.

Para solventar la operación, la empresa ha tenido que diseñar esquemas que incluyen reducción de días de descanso entre los choferes activos.

La pandemia de covid-19 generó una baja de usuarios de la RTP porque la flotilla en servicio ordinario bajó de 900 unidades al día a 580, lo que ha contribuido a que la situación sea menos complicada.

Morales indicó que, aunque la pandemia ha sido una dura prueba para la RTP, los trabajadores están en el ánimo de trabajar.

«Como todos ya estamos en un proceso de recuperación de lo que a todos nos pasó con la pandemia. Nosotros no podemos parar, de hecho, no hemos parado ni un solo día, el transporte es básico para la movilidad de esta ciudad, para la economía, entonces no paramos, día y noche tenemos unidades en la calle”, indicó.