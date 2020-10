‘Me hago una prueba de Covid-19 por semana’: López Obrador

Luego de que le secretario de la Marina-Armada de México, el almirante Rafael Ojeda, resultara positivo a Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que, además de seguir recomendaciones de expertos, se realiza una prueba semanal de coronavirus.

En conferencia, el mandatario informó que al momento lleva cerca de ocho pruebas que se realiza y en todas, al momento, ha resultado negativo a coronavirus.

“Me hago una prueba por semana, por lo general los martes, para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie y me cuido y le diría a la gente que no hay que confiarnos, que es una pandemia muy peligrosa, terrible, que causa mucho daño y dolor”, dijo.

Al ser cuestionado sobre la salud del titular de la Marina, López Obrador lamentó el problema de salud por el que pasa éste, y han pasado varios integrantes de su gabinete, pero aseguró que se encuentra bien y sin síntomas graves.

Ayer el almirante Rafael Ojeda informó que tras haber dado positivo a Covid-19 se encontraría en aislamiento y si bien es asintomático, que trabajaría desde casa bajo las indicaciones médicas.

“Está bien, hablé con él antier y ayer, y no tiene molestias mayores, pero estuvimos juntos el viernes y bueno, todos los días en la mañana nos reunimos para la junta de seguridad, pero como guardamos sana distancia, no necesariamente tiene que haber contagio. Esperemos a la prueba de mañana”, comentó el presidente.

Por lo que llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia ante la pandemia y a seguir las medidas sanitarias y todas las recomendaciones de las autoridades del sector Salud, así como de especialistas y expertos.

“A unos les ha pegado muy fuerte, a otros menos. Ahora le afectó al almirante Ojeda y pues tenemos comunicación con él.