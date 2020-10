No es inevitable una segunda ola de contagios de Covid-19: OMS

La agencia sanitaria mundial, en asociación con el grupo musical Sister Sledge, lanza una nueva campaña que llama a la unidad y solidaridad en la lucha contra la pandemia. Una nueva versión de la conocida canción “We are family”, popularizada en 1979, sirve como tema de la iniciativa. Los expertos de la OMS sostienen que los países pueden evitar una segunda oleada de casos de COVID-19 si emplean las medidas que se ha probado que funcionan, como ha ocurrido en varios países asiáticos y africanos.

“No es inevitable que ocurra una segunda ola [de contagios de COVID-19] y muchos países que han implementado los sistemas conocidos han logrado impedir un nuevo brote o bien lo han sofocado”, aseveró este lunes la epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la conferencia semanal sobre el estado de la pandemia, la doctora Maria Van Kerkhove citó como ejemplo el caso de varios países en África y Asia.

Detalló que las medidas aplicadas para lograr el control del virus son un sistema activo para identificar los casos y aislarlos, colocar en cuarentena a los contactos, continuar haciendo pruebas y obtener los resultados lo más pronto posible, y usar los hospitales para brindar un cuidado clínico óptimo. “Todo eso ayuda a evitar una segunda oleada”, enfatizó la directora técnica de la OMS para la respuesta al coronavirus.

Importancia de ayudar a quienes deben cumplir cuarentena

Tanto Van Kerkhove como Michael Ryan, director de emergencias de la Organización, insistieron en subrayar la importancia de las cuarentenas y de que se otorguen ayudas para garantizar que las personas que hayan estado en contacto con un caso de COVID-19 puedan cumplirlas.

Los especialistas de la OMS explicaron que los países asiáticos que han logrado contener la propagación del coronavirus y lo han mantenido bajo control tienen en común que se han enfocado en la detección y aislamiento de los casos positivos y sobre todo, en poner a los contactos en cuarentena.

Especificaron que estar en cuarentena significa no salir de casa para trabajar, ni para comprar, así como no recibir visitas. Por eso, subrayaron la importancia de que los gobiernos apoyen a esos ciudadanos con alojamiento, comida y otras iniciativas para compensar la pérdida de ingresos.

«Como especialista en salud pública puedo decir que una sola cosa que puede mejorar y transformar la situación es asegurarnos que todos y cada uno de los contactos de contagios confirmados estén en cuarentena durante el tiempo apropiado para romper las cadenas de transmisión”, reiteró el doctor Michael Ryan.

Desafortunadamente, añadió, eso “no ha ocurrido sistemáticamente en ningún lugar”. Refirió que en los países que ahora ven grandes aumentos, ha sido muy difícil sostener esta estrategia durante el verano. “Creo que es en gran parte por eso que estamos viendo números muy altos en este momento”, dijo.

Durante la conferencia, el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, presentó una nueva campaña que invita a la solidaridad y a la colaboración para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Impulsada gracias a la asociación de la OMS con el grupo musical estadunidense Sister Sledge, la inicitiva tendrá como lema la canción “We are family” (Somos familia) un éxito radial de 1979.

La campaña #WeAreFamily invita al público de todo el mundo a grabar un video cantando esa canción y a compartirlo en las redes sociales para diseminar el mensaje de la importancia de estar unidos en la respuesta a la emergencia sanitaria.