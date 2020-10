Trump incontrolable: llama “idiotas” a científicos que luchan contra coronavirus

En el negocio de los insultos, el presidente Donald Trump siempre se supera a sí mismo.

En esta ocasión el mandatario se refirió al Dr. Anthony Fauci y a otros científicos que luchan contra el coronavirus como “idiotas”.

El presidente Trump ha sido criticado por su mala actuación contra la pandemia, pero no asume responsabilidad alguna y ahora, sin tapujos, echa la culpa a expertos ampliamente reconocidos, algo que –para él– es problemático, ya que dijo que despediría al Dr. Fauci sino fuera por los titulares negativos en su contra que desataría.

“Ha estado aquí durante 500 años”, dijo. “La gente está cansada de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas”.

El Dr. Fauci se ha desempeñado como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas desde 1984. Es el experto en enfermedades infecciosas de más alto rango del país que ha sido clave para guiar la respuesta de Estados Unidos a la pandemia de coronavirus y a quien el presidente Trump se ha resistido a escuchar.

El mandatario se expresó así del Dr. Fauci durante una llamada del lunes con su equipo de campaña, la cual estuvo abierta a algunos miembros de la prensa.

The New York Times fue el primero en reportar la molestia del presidente Trump sobre el experto, afectando la batalla contra la pandemia que ha dejado casi 220,000 muertos en Estados Unidos y más de ocho millones de contagios.

Desde que se contagió de COVID-19, el presidente Trump ha reforzado su idea de que es “inmune” y de que el virus no es tan peligroso como parece, al grado de liderar reuniones masivas sin máscara, como un evento religioso en Las Vegas.