Piden autoridades de Toluca no dejarse engañar por supuestos verificadores de construcción

La Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Toluca advierte sobre la presencia de falso personal de verificación que visita obras de construcción, cuyo objetivo es estafar u obtener algún beneficio económico, por lo que invita a la población a estar atenta y no dejarse engañar.

El Departamento de Verificación y Cumplimento a la Normatividad informa que no se genera ningún cobro por visita, que los verificadores deben acreditarse como servidores públicos de la dependencia, mostrando su identificación oficial y portando un chaleco con la imagen institucional y las siglas de la Dirección.

De igual manera deben acudir con una orden de visita original firmada, sellada y membretada.

La mayoría de las visitas se derivan de denuncias vecinales, por ello, en la primera inspección se solicita la licencia de construcción, de no contar con ella se inicia un proceso administrativo con una orden de visita en la que se determina que la obra debe ser suspendida.

En dicho documento se especifica el nombre del personal comisionado para realizar la visita y es éste quien debe acreditarse como servidor público de la dependencia, se entrega un citatorio para que el dueño del predio haga uso de la garantía de audiencia donde deberá presentar la documentación debida.

Si el ciudadano recibe la visita de algún verificador de obra y quiere estar seguro de que está adscrito a la administración municipal, puede comunicarse al número telefónico 722 276 19 00 extensión 571, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.