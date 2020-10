Catean domicilio del ex secretario de Miguel Mancera

Autoridades capitalinas y federales realizaron un cateo a un domicilio ligado a Luis Serna, ex secretario particular de Miguel Ángel Mancera cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México.

El operativo inició en la noche de este miércoles 21 de octubre en una casa ubicada en la colonia San Ángel de la Ciudad de México.

El cateo ocurre el mismo día en que Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la CDMX, dijo que no permitirá actos de impunidad contra el llamado Cártel Inmobiliario, un grupo de ex funcionarios públicos relacionados con la administración pasada que han sido señalados por hacer negocios a partir de obras y construcciones en la capital nacional.

Asimismo, este mismo día, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció formalmente a uno de los integrantes de las personas cercanas a Mancera Espinosa.

Actualmente, Miguel Ángel Mancera se desempeña como Senador Electo por representación proporcional. En el congreso se desempeña como el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), secretario de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante de otras comisiones entre las que destacan Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública, Justicia, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, entre otras.

Los integrantes del Cártel Inmobiliario serían perseguidos por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito que se les imputan.

La denuncia se presentó desde finales de septiembre en la Fiscalía de asuntos relevantes con únicamente un par de hojas como expediente; sin embargo, los principales señalados serían amigos del legislador Mancera por presuntamente impulsar desarrollos inmobiliarios y otorgar contratos.

Se trata de los hermanos Raúl y Alejandro Ruiz Herrera, de acuerdo con el periodista Kevin Ruiz. Éstos habrían trabajado en las notarias 215 y 233, respectivamente. Además, involucró también al notario 215 Uriel Oliva Sánchez.

Sin embargo, esto aún no está relacionado con el dueño del inmueble que se cateó. Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Miguel Ángel Mancera durante su gobierno en la Ciudad de México contaría con un millonario patrimonio inmobiliario y con gastos por 23 millones de pesos en una tarjeta que pertenecía a una surtidora de la administración capitalina.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI), el ex funcionario público habría gastado esa millonaria cantidad como beneficiario de una tarjeta que pertenecería a Jack Landsmanas, dueño de Kosmos, quien fue uno de los contratistas más grandes de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

Como secretario de Miguel Ángel Mancera, el ex funcionario ganaba un sueldo de 5,636,000 de pesos; sin embargo, MCCI reportó que habría gastado cinco veces más dinero que el ganado en toda la administración.