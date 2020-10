FOX ARREMETE CONTRA DURAZO

El expresidente Vicente Fox compartió varios tweets donde calificó al ahora exsecretario de “inútil y fracasado, inepto, sin color, olor y sabor”, advirtiendo a los sonorenses “Aguas Sonora, ¡no puedes ir con un fracasado!”

Luego de que Alfonso Durazo presentó ayer su renuncia como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, debido a que aspira a la gubernatura del estado de Sonora en 2021, el ex presidente Vicente Fox (2000-2006) se refirió a él como un “inutil” y “fracasado”.

A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario panista primero compartió una nota respecto a dicha decisión de Durazo durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que adjunto el siguiente mensaje:

¡Las ratas son las primeras que saltan cuando se hunde el barco! Pobre Sonora. Aguas Sonora.

Diez minutos después, Fox compartió una segunda nota sobre la alza en los feminicidios y homicidios que se informó durante las llamada “mañanera” y agregó:

Vaya despedida, nada que presentar en más de 2 años más que fracasos y más fracasos… Aguas Sonora, ¡no puedes ir con un fracasado!

Y en un tercer tweet, publicado 21 minutos después, señaló que el gobierno de López Obrador “endilgó” la candidatura de Alfonso, por lo que llamó a ir con la nueva organización opositora “Sí por México”.

“Ahora digamos Sí por Sonora y rechacemos al inútil y descalificado Alfonso”, se lee en parte del tweet.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Fox arremete contra su ex secretario particular, pues en octubre de 2019 a través de una publicación de la misma red social del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) que hacía alusión a una violenta jornada en el país, lo llamó “inepto sin color, olor y sabor”:

Desde que conozco a Durazo, ha tenido “Lunes Negro” cada 8 días. Es un inepto sin color, olor y sabor

Incluso, unos meses antes, cuando López Obrador mencionó que había una denuncia hacia un ex presidente (sin decir nombres) por evasión fiscal, Vicente Fox aseguró en entrevista que se trataban de puras calumnias y que venían de Durazo.

Yo no tengo ninguna deuda con el SAT, y si el SAT tiene algo que ver conmigo pues que me busque. Yo siento que la mano que mece la cuna es (Alfonso) Durazo. A él le encanta, es intrigoso, lo conozco al derecho y al revés. Trabajo para mí por años, es bastante traidor, es bastante chueco, le encanta esta marrullería de filtrar cosas, de engañar, de hacer; probablemente venga de él

En el 2000, Alfonso Durazo dimitió del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para desempeñarse como secretario particular del presidente electo, Vicente Fox, y como coordinador de Comunicación Social Presidencial.

Sin embargo, en el 2004, renunció a ambos cargos y dirigió fuertes críticas hacia la administración del panista en una carta que le entregó al entonces presidente.

Este miércoles, en Palacio Nacional, Alfonso Durazo expresó su agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obador.

Les digo a ustedes que renuncio al gabinete, pero no al proyecto político que ha encabezado históricamente el Presidente de la República, mucho menos renunció a respetar, reconocer su liderazgo político, la congruencia indiscutible que ha tenido el Presidente en su ejercicio como gobernante

“Me compromete a continuar en ese proyecto político sumando hasta lograr la transformación de fondo que nos hemos propuesto en nuestro país”, dijo.