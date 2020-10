Rechazan moción de censura contra presidente español Pedro Sánchez

Tal como se esperaba el partido de ultraderecha Vox no logró la moción de censura en contra del presidente español Pedro Sánchez y no sólo eso, sino que no consiguió un solo voto de apoyo en el Congreso.

La moción, que se anunció hace tres meses, fue considerada por todos quienes están contra el partido como un acto de marketing de la ultraderecha, la cual no cuenta con proyecto político, siendo demostrado esto durante los dos días de debate.

El líder del bloque (Vox) y candidato fallido a la presidencia, Santiago Abascal, se dedicó a hacer un resumen de prensa y a copiar fragmentos de películas como El juicio de los 7 de Chicago durante sus intervenciones.

Abascal dijo que “nunca, en más de 40 años de democracia se habían traicionado las promesas electorales de una manera tan rápida”, afirmó para luego llamar a Pedro Sánchez de “mentiroso sin escrúpulos con ansia de poder” que “ocupará el rincón de la vergüenza en las enciclopedias”.

En contraparte, Sánchez realizó un recuento de los retos que enfrenta el gobierno española ante la pandemia que ha convertido el país en el más afectado de Europa, además de los problemas internos que se tienen entre autonomías, cerrando con ironía al señalar que para Abascal el gobierno actual es peor que el de Franco.