México encabeza mortalidad infantil por leucemia

Aseguró que aún cuando se trata de un problema de hace dos décadas, el país no cuenta con suficientes especialistas

Al reconocer que es triste que México encabece la mortalidad infantil por leucemia, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que aún cuando se trata de un problema de hace dos décadas, el país no cuenta con suficientes oncólogos pediatras y con tratamientos desactualizados.

Convertido en uno de los temas más recurrentes durante la comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, el funcionario afirmó que para atender el desabasto de cinco medicamentos para el cáncer infantil ya están en proceso adquisiciones y compras provenientes de Alemania, Inglaterra y España.

El secretario Alcocer precisó que las claves faltantes son la bleomicina, la epirubicina en sus dos soluciones inyectables, el etopósido y el metotrexato intravenoso.

Pero dijo haberse asegurado de que se encuentra garantizado el suministro de otros 25 medicamentos en todas las entidades de la República.

En 1990, señaló, el número de muertes por 100 mil niños de cinco a 14 años era de 1.7, “el problema continúo creciendo y no se le dio atención, y en 2017 alcanzó el 2.3”.

La leucemia linfoblástica aguda, detalló Alcocer, es la primera causa de muerte en edad escolar y representa el 51% de casos de cáncer en México.

“Hoy, estudiamos su complejidad mediante la investigación clínica y epidemiológica con el fin de conocer cuáles son las determinantes asociadas a esta enfermedad. Los resultados son: la exposición a agentes químicos tóxicos, el tipo de alimentación, proinflamatoria por alto contenido de grasas, un diagnóstico tardío y el tratamiento no en todos los casos especializado”, aseguró.

Otra acción emprendida por la Secretaría, continuó Alcocer, incluye la revisión de los medicamentos antineoplásicos. “Los expertos nos han recomendado el uso de 110 nuevas claves que optimizaran el tratamiento del cáncer y la exclusión progresiva de 78 claves que no son actualmente las recomendadas”.

También se ha estudiado el estado actual de la radioterapia, dijo, que muestra que solo uno de cada cuatro lugares donde se da esto, está en la Ciudad de México.

“Como ya es conocido hay un déficit de médicos especialistas y en referencia los oncólogos certificados para la atención de niños solo existen 240 en nuestro país a diferencia de países como Estados Unidos donde en 2016 había más de 2000”, subrayó.