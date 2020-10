Rechazan caso de una menor trans en el Registro Civil de la Ciudad de México

Sofía Elena es una niña transgénero de 12 años. Es la única de los 18 menores a quien el Registro Civil de la Ciudad de México le negó el acceso a la revisión de su caso para el cambio sexo-genérico en el acta de nacimiento que prometió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el pasado 5 de septiembre.

Fernanda, cuyo nombre real ha sido protegido, es mamá de Sofía Elena. Ella fue contactada por Tamara Domínguez Cisneros, asesora de la Dirección General del Registro Civil, quien les notificó la decisión.

«En primera instancia me pidió mis documentos y después me dijo que le llamaba la atención que no estuviera nuestro nombre en la lista. Cuando le pregunté si se refería a la de las 18 familias que buscamos el proceso, dijo que no, que es otra; parece ser que es la lista que ellos decidieron, realmente no tengo más información al respecto”, relató Fernanda.