Con nueva norma incrementaron gasolineras que se niegan a revisión

La entrada en vigor de la nueva Norma Oficial Mexicana 005 que busca evitar que gasolineras roben combustible a los clientes ha disparado el número de estaciones que no permiten que se les verifique, así lo dio a conocer el titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla.

Sheffield dio a conocer que desde la aplicación de la nueva norma se han incrementado el número de estaciones gasolineras que no permiten que se les verifique, por lo que se tiene que recurrir a la Guardia Nacional.

“Recibimos 198 denuncias a través de la app Litro x Litro, que atendimos a través de 176 verificaciones y no nos permitieron verificar seis gasolineras; con la entrada en vigor de la nueva norma ha crecido mucho el número de los que no se dejan verificar, muy probablemente porque con el cambio de la norma no están actualizados; sin embargo, los vamos a visitar junto con la CRE, acompañados de la Guardia Nacional”, mencionó el funcionario durante la conferencia matutina del presidente.

Así mismo, Padilla informó que se han seguido inmovilizando bombas en las que se encontraron irregularidades.

» Seguro están escondiendo, lo que sí encontramos en Tepeji del Rio, Hidalgo: 14 bombas que tenían alterador en el pulsador, que es un aparato que sirve para robar a los consumidores; encontramos un rastrillo, en Puebla».