Rosario Robles seguirá en prisión; juez niega suspender su caso

Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez federal de Control en la Ciudad de México, negó a Rosario Robles la posibilidad de sobreseer la acción penal en su contra como lo solicitó este lunes la extitular de las desaparecidas secretarias de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario (Sedatu).

Durante la audiencia intermedia del proceso penal que enfrenta Robles, quien es imputada dos veces por el delito de ejercicio indebido del servicio público, al no haber evitado o denunciado el desvío de cinco mil 73 millones de pesos de las dependencias a su cargo, el juez consideró que la petición no estuvo acompañada de argumentos nuevos posteriores a la vinculación a proceso.

Explicó que la tesis de la defensa, en el sentido de que el delito que se le imputa ya fue derogado y en todo caso ameritaría una investigación administrativa y no penal, deberá hacerse durante la correspondiente audiencia de juicio oral.

Al final de la sesión celebrada este lunes y la cual se prolongó por más de ocho horas, la defensa de Robles solicitó que el resto de la diligencia se pospusiera con el fin de recabar una serie de pruebas periciales.

La petición fue aceptada ya que no hubo oposición por parte de los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) ni de los representantes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esta última actúa cómo coadyuvante de la FGR.

El juez citó para la continuación de la audiencia intermedia para el 8 de diciembre, a las 10:00 horas, en las salas de oralidad del Centro de Justicia Federal con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.