ACCIONES PENALES VS. FUNCIONARIOS POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a todos los funcionarios que busquen un puesto de elección popular para el próximo año, que, en caso de utilizar la estructura de gobierno para promocionarse, habrá consecuencias penales.

“Es un asunto que cae en la esfera del derecho penal, hay personas, servidores públicos, el mismo Presidente de la República, si cae en un delito o se demuestra que está cometiendo un delito va a ser juzgado”, enfatizó el mandatario en relación a las denuncias sobre acciones anticipadas por arte de algunos delegados federales.

Asimismo, AMLO se mostró confiado en que pronto se aprobará la eliminación del fuero, al tiempo que llamó a denunciar actos ilegales de campaña.

Si hay fraude electoral es delito grave, porque el que comete fraude va a la cárcel. Se tienen que presentar denuncias y todos ayudar para que no se compre el voto, no se entreguen despensas a cambio del voto, frijol con gorgojo como era antes”, dijo.

Asimismo, recordó que quienes están en el Gobierno y quieren participar en las elecciones, van a presentar sus renuncias esta semana, fecha límite que planteó el mandatario.

“Los que trabajan en el gobierno tienen hasta esta semana, porque se les está pidiendo que renuncien, no somos iguales a los otros gobiernos, nosotros no vamos a utilizar el gobierno el presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos, queremos que haya democracia”, subrayó desde Palacio Nacional.

En otro tema durante su conferencia matutina el presidente Andrés explicó este lunes una reciente declaración sobre que la apertura al mercado de la energía eléctrica y las energías limpias son sofismas usados por gobiernos pasados.

“Hablé de sofismas. ¿Qué es un sofisma? Es una mentira (…) Empiezan con el sofisma, con la mentira, algo que es aparente, eso es sofisma, de que nos íbamos a quedar sin luz y que había que abrir el mercado de la energía eléctrica a las empresas particulares. Y reformaron una ley secundaria en la época de (Carlos) Salinas, que ni siquiera fue una reforma constitucional, y empezaron a entregar permisos para que empresas extranjeras generaran energía eléctrica”, indicó en su conferencia matutina.

El otro sofisma, apuntó, estuvo relacionado con las energías limpias.

“Se vuelven estos mercaderes, ambientalistas, y como tienen acompañantes en los medios de información, tratan de engañar de que lo que queremos es contaminar a México y que estamos en contra del medio ambiente”, añadió.

Sobre si se frenarán las inversiones en energías renovables durante lo que queda de su sexenio, el mandatario federal señaló que no.