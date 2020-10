AMLO enviará iniciativa para desaparecer el outsourcing

Esa práctica causa un grave daño a la Hacienda Pública del país, señaló el mandatario

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este martes que enviará una iniciativa de ley al Congreso, en esta ocasión para eliminar el outsourcing.

“Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. Va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como los fideicomisos, pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción”, comentó.

El mandatario, quien avisó a principios de octubre que ya trabajaba en esa propuesta, subrayó que la práctica afecta a la Hacienda Pública y el desarrollo del país.

“Esas reformas que hicieron (para permitir el outsourcing) tenían como fundamento el que de esa manera se ayudaba a la empresa para que no se dedicara a hacer trámites administrativos, para que pudiera tener un contrato con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores, el pago al seguro social, al Infonavit. ¿Que sucedió? Que abusaron”, remarcó.

El titular del Ejecutivo llamó a que los ciudadanos y los servidores públicos denuncien a las compañías encargadas de realizar estas prácticas.

López Obrador regresó de Tamaulipas y Coahuila visiblemente molesto, subió el tono de voz y habló con velocidad para ensalzar la queja cotidiana contra empresarios, gobiernos estatales, partidos, expresidentes, medios de comunicación e intelectuales. Retomó sus declaraciones vertidas durante el fin de semana y mostró un fuerte rechazo en contra de las energías renovables, las empresas que las producen, e insistió en ajustar el marco legal.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el Presidente reiteró que, de ser necesario, presentaría una iniciativa de reforma a la Constitución “para que se reafirme el principio de que en materia energética será predominante el interés de la nación”, además, aseguró que habría a la fecha más de 60 hidroeléctricas “paradas o subutilizadas”.

Dio lectura a la carta escrita por Adolfo López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica en 1960, y consideró que, con una política contraria, “no podríamos sostener el compromiso de que no aumenten los precios de los energéticos”.

Aclaró que “sin nacionalizar y sin expropiar”, se rescataría Petróleos Mexicanos (Pemex), así como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que presumió como “un timbre de orgullo”.