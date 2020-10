Interpol emite ficha roja contra excolaboradores de Miguel Mancera

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para detener a Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, exsecretarios generales de la Policía Federal, por lo que son buscados en 195 países.

La Fiscalía General de la República solicitó el apoyo de Interpol para localizar a los exfuncionarios, de acuerdo con los primeros reportes. Las oficinas centrales de la oficiana, en Lyon, Francia, emitieron la ficha.

El pasado 10 de agosto, un Juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong, entre ellos Jesús Orta, exsecretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, y Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la extinta Policía Federal.

A otros exfuncionarios se les señala por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, por casi 3 mil 500 millones de pesos.

Se les acusa de haber desviado recursos mediante compras irregulares de patrullas, aeronaves, tecnología y software de espionaje.

Las órdenes de aprehensión fueron liberadas, luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentara una denuncia contra los 19 exfuncionarios.

Por uso indebido de recursos públicos, se giraron dos órdenes de aprehensión contra Felipe de Jesús “N”, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), y Edgar “N”, ex Comisionado para la Reconstrucción.

Se les acusa del posible desvío de 40 millones de pesos destinados para la reconstrucción tras el sismo de septiembre de 2017, a través de diversas cuentas con otros nombres.

Sin embargo, al no ser encontrados, desde octubre se emitieron las fichas ante la Policía Internacional (Interpol). De acuerdo con la Fiscalía General local, ya tienen localizado al ex Comisionado para la Reconstrucción afuera del país.

“Ya sabemos dónde está, necesitamos hacer todo el trámite [para detenerlo]”, dijo la Fiscal Ernestina Godoy hace unos días y agregó que siguen buscando al ex Secretario de Desarrollo Urbano.

Después, al inicio de año, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que existe una orden de aprehensión por desvío de recursos contra Raymundo “N”, ex titular del Instituto de Vivienda local (Invi) y ex Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien busca ampararse. Pero la Fiscalía local solicitó una ficha para que sea buscado por la Interpol.

“El Invi otorga recursos a organizaciones a través de créditos, en este caso fue un monto muy importante de millones de pesos que no tenía sustento en ningún crédito, ni sustento en promoventes sociales que querían vivienda, sino sencillamente se otorgó el recurso directamente para la construcción de viviendas que más que sociales son de nivel medio”, expuso Sheinbaum.

Raymundo “N” también fue funcionario público en las administraciones en la capital del país del ahora Canciller Marcelo Ebrard, como director de la Central de Abastos, y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública.