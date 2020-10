México descarta toques de queda y sanciones ante rebrote de Covid-19

AMLO mostró preocupación y Segob descartó que se tomará esta medida drástica

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se encuentra preocupado por el repunte de casos de covid-19 en México, sin embargo, recordó que se está reforzando el plan de salud para combatir la emergencia sanitaria. “Si me preguntan a mí como Presidente, sí, estoy preocupado. Estoy preocupado, claro, estoy más ocupado”, comentó en La Mañanera.

López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía para continuar con las medidas de salud, como mantener la sana distancia, evitar aglomeraciones y el aseo personal. Recordó que implementar estos protocolos es responsabilidad de la población, pues su gobierno no implementará medidas coercitivas. En cuanto a la estrategia de salud, el mandatario refirió que se aumentó el equipo de respuesta, buscando garantizar la atención médica a todos. Con el repunte de casos en Chihuahua, destacó que pese al aumento de contagios y de ocupación hospitalaria, no se han incrementado las muertes por coronavirus.

“Pero miren esto: estamos en el caso más preocupante, vamos a decir. Pero así está el todo el país, (…) no estoy minimizando el problema, quiero nada más que nos ubiquemos”, sostuvo

En medio de los rebrotes de coronavirus que registra México la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que mientras llega la vacuna se invitará a las familias al “autoconfinamiento” y se mantendrá el diálogo con todos los gobiernos de los estados; asimismo, descartó medidas coercitivas y toques de queda como en Europa.

Expuso que el Gobierno federal desde el inicio de la pandemia decidió no imponer ninguna medida restrictiva y conminó a las personas a que por su propia voluntad se confinen.

Durante su participación en la Reunión Anual de Industriales y de la Industrial Transformation México de la Hannover Messe, afirmó: “Nosotros no vamos a tener un toque de queda, tampoco vamos a imponer sanciones a quienes no cumplan las medidas obligadas para la protección a la salud”.

Otra de las acciones que también se mantienen es el tener comunicación constante con los gobernadores para analizar las condiciones propias de cada entidad y ver los semáforos de acuerdo a las circunstancias.

Dijo que desde 2019 se firmó un acuerdo de gobernabilidad y se acordó que la Secretaría de Gobernación sería el único vínculo de comunicación permanente con el gobierno federal, “este diálogo se va a mantener” hasta después de la pandemia.

La funcionaria también afirmó que “contamos con herramientas de comunicación con las entidades federativas, de tal manera que mantengo esta constante comunicación con todos los gobernadores, y precisamente el mes próximo nos reuniremos una vez más con todos ellos para analizar el estado actual del semáforo y tomar las decisiones sobre los siguientes días”.