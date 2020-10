LOS MUERTOS Y LA LLORONA

Por Sócrates Amado Campos Lemus

Ya empiezan las fechas donde las celebraciones religiosas concentran a multitudes y todos debemos entender que si no nos cuidamos no cuidamos a los que andan cerca o a nuestros seres queridos, así que la celebración de San Judas Tadeo debe contar no solamente con la fe y la esperanza de muchos que creen en él, sino con su capacidad de cuidarse para cuidar a los demás.

En todo el país la celebración de los MUERTOS hace que dichas festividades sobre todo en las zonas indígenas sean las de mayor impacto, está en nuestra raíces y tradiciones más queridas por los mexicanos, pero ahora no tendremos acceso a los panteones y las iglesias tendrán restricciones, en muchos sitios se ha determinado no poner los famosos altares de muertos para no concentrar gentes y por los altos costos y crisis económica, en miles de hogares tampoco tendremos altares porque no alcanza, y como decía por ahí, en un chiste, donde un niño le decía a su mamá que si solamente pondría tejocotes en dulce, la abuela, en sus sueños, le decía que no la molestaran para dejar el inframundo y llegar a los tejocotes… y bueno, así están las cosas.

Hace poco tiempo alguien que no recuerdo me hizo el favor de enviarme una extensa nota sobre el origen de la canción de LA LLORONA, esa hermosísima canción oaxaqueña que nos lleva por los aires del amor y la esperanza, la que nos deja la liga entre dos seres que se aman. Algunos explicaban que la misma se refería a que tenía relación con aquella historia de la Llorona que se explica a los niños, salía llorando por la pérdida de sus hijos, y pues nada, la LLORONA no es otra cosa que una de esas extraordinarias canciones que salen del alma de los enamorados. Resulta que un joven caminando por el pueblo vio salir de la iglesia a una bella mujer que portaba ese bello y elegante vestido bordado son su resplandor enmarcando su cara que le hizo pensar que veía salir a una virgen y así, con ese flechazo de amor y de cariño, el joven buscó enamorar a la bella joven y logró que les dieran permiso de casarse, pero eran los tiempos de la guerra y de la revolución y la historia se ubica entre el 1911 y 12 donde el joven era convocado a la lucha revolucionaria, así que al despedirse de su amada, ya embarazada, la joven lloro mucho de tal forma que aquel joven que prometía cuidarse y retornar para estar con su amor, solamente alcanzaba a limpiar el rostro y las lágrimas de su amada a la que le dijo LLORONA. Al final, ese joven jamás regresó y ella esperando tuvo a su hijo y un día llegó un amigo de aquel guerrero para entregarle una carta que le escribía a su amada LLORONA y desde entonces, cada año, la mujer y su hijo recordaban al ser amado, extractos de la cata dicen más o menos así: “Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi, hermoso huipil llevabas llorona que la Virgen te creí, en el cielo nace el Sol mi llorona y en el mar nace la luna y en mi corazón nace llorona, quererte como ninguna. Aunque me cueste la vida llorona no dejaré de quererte.

Hay de mi llorona tú eres mi xhuana, me pedirán dejarte de quererte llorona, pero de quererte nunca, no creas que te canto llorona tengo el corazón alegre, también de dolor se canta llorona cuando llorar no se puede, no llores prenda querida te esperaré en el horizonte cada madrugada.

Está por demás decir, ella lloraba todo el tiempo por esa carta y nunca volvió a casarse y así, cada día 30 de octubre, celebraba a lado de su hijo la historia de su infinito amor.”

Desde que ando en Oaxaca, hace muchos años, siempre he dicho que es un pueblo mágico y lleno de color, olores y sabores, música, pero ahora también entiendo que los amores han generado los grandes pintores y músicos y artistas que con la magia de sus manos o los latidos del corazón sacan la magia de todo este enorme estado lleno de magia y color. Claro que cuando uno llega no entiende mucho sobre las intensas pasiones y del por qué han dado en la entidad a tantos hombres y mujeres valientes, talentosos , mágicos y creativos que forjaron la base de la patria, y es que el amor a todo hace que la visión del mundo y de la vida vayan cambiando poco a poco, incluso, para los que no tuvimos el privilegio de nacer en su tierra, pero ahora somos orgullosamente oaxaqueños y sacamos raíces profundas que nos dan la oportunidad de lanzarnos por los vientos con las alas desplegadas a los cuatro puntos…

Y cuando uno va entendiendo ese imperio mágico de la vida y de la muerte es cuando realmente empieza uno a entender el significado de esos días de muertos, del recordar a los que hemos mamado o nos han amado, de platicar y limar las penas o perdonar las ofensas, es como ir limpiando el camino al inframundo de parte de los vivos para que los muertos nos den la bienvenida. A lo mejor, esto solamente se va entendiendo con los años, cuando comento con los jóvenes sobre la festividad nos dicen que son las fantasías y las ideas de las iglesias y de los viejos o simplemente son las historias para lograr tener días de descanso y visitar a las familias, y esto va más allá de todo ello, está en el mundo mágico y entre la vida y la muerte y solamente, cuando se acerca la muerte es cuando vamos entendiendo lo que sucede, sobre todo los que hemos pasado las experiencias de vida y muerte y ahora, con la pandemia, miles y miles de gentes ya tienen esa experiencia cercana, no son los malestares, es la cercanía con la que se siente la muerte lo que les impacta y hace que valoren mucho más la vida…