“Tú no eres Zlatan, no desafíes al virus”, el cómico mensaje de Zlatan Ibrahimovic contra el Covid-19

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic dio a conocer un video en el que pide a la población seguir las medidas preventivas contra el Coronavirus, sin embargo su característico ego es lo que ha hecho que el mensaje se vuelva viral.

“El virus me ha retado y yo lo he vencido, pero tú no eres Zlatan, no retes al virus. Sé inteligente y sigue las reglas” dice el jugador del Milán desde lo alto de un edificio de la capital de la moda.

“El distanciamiento y mascarilla siempre. Ganaremos” culmina el jugador quien en semanas pasadas anunció que se había contagiado de Covid-19.

Italia, y Europa en general, vive una situación sumamente complicada por el importante rebrote que se ha presentado en las semanas recientes y que han obligado a medidas duras, entre ellas confinamiento.