Racing Point le roba tercer puesto a Pérez, Hamilton campeón, Mercedes dueños de los constructores

El Gran Premio de Emilia Romagna de la Fórmula 1 dio un giro inesperado cuando Verstappen abandonó la carrera. En ese instante, Checo Pérez, quien se encontraba atrás del holandés, se ilusionó con el podio, sin embargo, una estrategia arriesgada aprovechando el safety car cambió los planes. El Racing Point apostó por neumáticos nuevos y acelerar por el tercer sitio, tarea muy complicada que no se pudo capitalizar.

El mexicano finalizó en sexto lugar y otra vez dio la cara por su escudería, quien vio cómo Lance Stroll sigue en una mala racha, ya que tuvo un incidente en la largada lo envió a boxes y navegó todo el circuito de Imola en el fondo de la clasificación.

Por su parte, Hamilton obtuvo su victoria 93, por detrás de Bottas, suficiente para que Mercedes se adjudique matemáticamente el campeonato de constructores (séptimo consecutivo). En tercer sitio, Ricciardo, quien recogió el premio que dejó el Red Bull de Verstappen.

Tras el arranque, Checo se mantuvo en el sitio 11º buscando una oportunidad de luchar por mejores puestos, algo que regularmente termina logrando. Mientras, Lance Stroll tocó por atrás el coche de Ocon y su Racing Point fue el único afectado. El coequipero de Pérez fue a los pits y se convirtió en un fantasma el resto de la competencia.

Más adelante, Bottas no cedía ante Hamilton hasta que tuvo que cambiar de neumáticos en la vuelta 20. De ahí, al final, el ‘otro’ Mercedes nunca recuperó el liderato ante el máximo ganador, el que ya rebasó a Schumacher y pronto se coronará en el campeonato de pilotos, es cuestión de tiempo.

De hecho, el propio Vertappen complicó a Valtteri en la vuelta 43. El Red Bull pudo ser segundo hasta que llegó el incidente que le daría la posibilidad a Checo de quedar entre los tres mejores.

LAP 51/63 – SAFETY CAR

Max Verstappen is OUT of the race from P2 – tyre trouble brings his race to a dramatic end! 😬#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/an7USVqyyi

— Formula 1 (@F1) November 1, 2020