Expertos alertan que segunda ola de Covid-19 puede no ser la última

Expertos alertaron que la segunda ola de Covid-19 que se vive en Europa, podría no ser la última ya que se espera que el alza en contagios siga hasta la llegada de la primavera si es que no hay una vacuna antes, e incluso con una vacuna efectiva podrían darse rebrotes los primeros meses de 2021, así lo hizo saber el gobierno de Francia.

Previous Zebadúa colaborará con la FGR